JUANMA PÉREZ-NOYA | Benjamin Button cumplía los años al revés. El caso de Fábio Coentrão no es tan curioso, pero tampoco es normal. Hoy cumple 29 años y lo hace, una vez más, lesionado. Sus molestias crónicas no tienen explicación y el Real Madrid le da por perdido.

Fábio Coentrão sólo ha jugado 150 minutos esta temporada

Un partido en LaLiga, dos en Champions y otro en Copa del Rey. Ese es el balance del luso, tras 42 encuentros oficiales del Real Madrid esta temporada. Apenas 150 minutos (22 en Liga, 96 en Champions y 32 en Copa).

La razón es sus misteriosas molestias, que le dejan fuera una y otra vez de las convocatorias. Ni su propio entrenador es capaz de explicarlo.

“Si no está con nosotros es que no está bien del todo. No es por la lesión grave que sufrió, sino por otras cosas. Tiene molestias que le impiden estar bien para entrenar”, aseguró Zidane en su comparecencia.

Zidane pidió el regreso de Coentrão, pero no ha funcionado

Precisamente, Zizou fue su principal valedor en su regreso al Real Madrid. Fábio completó una temporada aceptable en el Mónaco, pero una lesión le dejó fuera en el tramo final de la pasada temporada. Coentrão no pudo disputar la Eurocopa, pero el galo confió en él para ser el suplente de Marcelo.

Con contrato aún hasta 2019, en el club creyeron que no habría opción mejor en el mercado que aceptase no ser titular. Aun así, no esperaban que el lateral apenas entrenase y que, cuando ha jugado, rindiera a un nivel tan bajo.

El ’15’ blanco se recuperó de su arrancamiento del tendón del músculo isquiotibial derecho en septiembre. Desde que se lesionase con el equipo del Principado, el pasado 13 de abril, no pudo entrenar al 100% hasta el 17 de septiembre. Once días después, Coentrão fue la principal novedad en la convocatoria de Champions ante el Dortmund.

Sin embargo, sus actuaciones no han sido propias de un futbolista que costó casi 30 millones y que cobra 2,5 netos por temporada. Ante el Sporting cometió penalti por una mano inexplicable, y el propio jugador hizo una dura autocrítica después. “Ha sido una gran cagada, estoy jugando mal”, dijo entonces.

El Real Madrid no facilita parte médico de Fábio Coentrão

El ‘Caso Contrão’ se convierte en Expediente X cuando, además, el club no informa del origen de sus problemas. Zidane sólo dio más explicaciones cuando dijo que “necesita trabajar fuerte”. “Cuando estás tanto tiempo de baja, es normal sentir molestias después”, explicó hace unas semanas. Sin embargo, estas molestias no se incluyen en ningún parte médico.

Así, pese a que Fábio fue fundamental ante el Bayern en la semifinal de la Décima o en la final de Copa de 2014 contra el Barça, parece que el club le da por perdido. No es probable que vuelva a transformarse en el gran lateral que fue si el Madrid le necesita, como hizo ante el Atlético en 2015.

“Hay método en su locura”, bromeaba un grandísimo artículo sobre Fábio escrito entonces. Hoy, todo apunta a que, cuando llegue el final de temporada, el tiempo de Coentrão habrá llegado a su fin en el Real Madrid.