El Rey Felipe VI presidirá la inauguración del Wanda Metropolitano

MIGUEL NAVARRO| Felipe VI presidirá la inauguración del Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, y el partido que se disputará a continuación, contra el Málaga, de la cuarta jornada de la Liga, según han informado hoy el club rojiblanco y la Casa del Rey.

Tendremos el honor de que Su Majestad El Rey Felipe VI presida mañana la inauguración del Wanda @Metropolitano https://t.co/hjltrEIHo7 pic.twitter.com/w0Bs5v7lQ0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 15 de septiembre de 2017



“Tendremos el honor de que Su Majestad el Rey Felipe VI presencie el primer encuentro oficial que se disputa en nuestra nueva casa”, ha anunciado la entidad madrileña, que mañana estrenará un estadio con capacidad para 68.000 espectadores e innovaciones tecnológicas.

El Atlético contará además de con Felipe VI con un gran programa de actividades para los aficionados

Además de la presencia de Felipe VI, el club rojiblanco ha preparado un programa de actividades para los aficionados que comenzará a las 11:30 horas en la plataforma que rodea al estadio y que está dividida en diferentes ambientes.

¡Sólo queda día y medio para su estreno‼️

Así hablan Fernando Torres y Simeone del Wanda @Metropolitano 😍🔴⚪️🔴pic.twitter.com/LyDfeVes9I — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 15 de septiembre de 2017



Así, en la zona noroeste, dedicada a las familias, según informa el Atlético, habrá hinchables, pintacaras, espectáculos de magia y de payasos, además de una carpa para jugar el vídeo juego FIFA2018, mientras que en el suroeste habrá una zona musical, con DJ, una banda en directo y venta de comida.

El Atlético de Madrid pisó por primera vez el césped del Wanda Metropolitano a escasas horas de su inauguración pic.twitter.com/F6dXjrwAjW — PUNTO PELOTA (@puntopelota) 15 de septiembre de 2017



También habrá varios espacios para tomar fotografías, como la exposición de los últimos cinco títulos del equipo (una Liga, una Copa del Rey, una Liga Europa, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España), todos ellos conseguidos con Diego Pablo Simeone como entrenador. A las 19.00 horas está prevista la apertura de puertas del nuevo estadio.

Michel, un madridista que puede aguar la fiesta del Wanda

El técnico ex madridista tiene clarísimo cómo juega su rival y que no concederá nada por el estreno de su estadio: “El Atlético no es un equipo dado a fiestas por mucho que estrene el estadio y sea un día histórico. Todos sabemos que una de sus cualidades más importantes es que nunca pierde la concentración. Es un acicate para nosotros saber que ellos no van a estar de fiesta sino metidos en el partido desde el primer momento”.

El Atlético de Madrid arrastra una serie de partidos donde ha quedado clara la falta de sintonía goleadora, algo que quieren cambiar en el estreno de su nuevo feudo.