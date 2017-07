ANTONIO MOHEDANO | En Portugal no hay debate: Cristiano Ronaldo es intocable en la selección, tal y como admitió Fernando Santos tras vencer 2-1 a México por el tercer puesto de la Copa Confederaciones.

El técnico, preguntado por la influencia del astro del Real Madrid en el juego combinativo de los suyos, tiene claro que la figura del de Madeira es insustituible: “No creo que Portugal sea mejor sin estar el mejor del mundo, pero no podemos separar al equipo de Cristiano ni a él del equipo. El mejor del mundo es siempre el mejor del mundo. Portugal no juega mejor sin Cristiano“, desveló el veterano preparador.

El 7 blanco no pudo ayudar al combinado luso en el último partido, pues decidió personarse en Madrid para conocer a sus dos nuevos hijos; un niño y una niña: “He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido”, aseguró cuatro veces ganador del Balón de Oro.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ pic.twitter.com/FIY11aWQm9

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 29 de junio de 2017