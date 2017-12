ANTONIO MOHEDANO | Fernando Torres no saldrá del Atlético de Madrid en el mercado invernal. El delantero confirmó a As su continuidad en el club rojiblanco más allá del mes de enero, fecha a partir de la que deberá competir por un puesto con otro de los jugadores más queridos de la afición: Diego Costa.

Fernando Torres deja claro en As que no saldrá en el mercado invernal: "El 1 de febrero estaré en el Atlético… y espero esta mucho tiempo más"

Fernando Torres: “El 1 de febrero estaré en el Atlético de Madrid”

“El 1 de febrero estaré en el Atlético… y espero estar mucho tiempo más”, reconoció el internacional español de 33 años. A pesar de contar con menos minutos que nunca desde su vuelta a la capital de España, El Niño no pierde la esperanza y se aferra al lema del partido a partido al ser cuestionado por su futuro: “Mi futuro es el próximo sábado. Sé que cada partido que juegue puede ser el último en el Atlético, o puede que no. Pero yo lo siento así. Lo juego como si fuera el último”.

“A mí nadie me ha regalado nada, ni mucho menos. Llegué en un mercado invernal y mis primeros partidos los jugué ante Real Madrid y Barcelona. Marqué goles, pero no me valieron para jugar de inicio. Luego terminé la temporada siendo el delantero titular del equipo. A la campaña siguiente me sucedió algo parecido y acabé jugando, partiendo en desventaja. Estoy aquí por méritos propios y por rendimiento“, señaló.

El de Fuenlabrada, icono del club colchonero, está dispuesto a dar guerra a Griezmann, Correa y Costa, toda vez que Gameiro y Vietto cuentan con altas posibilidades de abandonar el Metropolitano en las próximas semanas: “Con 17 años muchos aficionados me decían que yo era el que les había dado esperanza. Ahora he vuelto a acabar lo que empecé. Después de lo que me costó pelear y jugar, no voy a tirar la toalla“, vaticina.

Fernando Torres: “Veo muy bien a Diego Costa”

Precisamente sobre la llegada de Diego Costa, Torres también quiso mojarse: “Le veo muy bien. Ha tenido una pretemporada muy larga, pero lleva un mes entrenándose al mismo ritmo que nosotros. Se encuentra muy bien. Si Diego Costa ha decidido venir es porque existe un gran compromiso con el Atlético y con este grupo de jugadores”, explicó el killer, autor de dos goles esta temporada entre todas las competiciones.