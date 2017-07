Fichajes Barça: Verratti pide a Emery salir del PSG

ANTONIO MOHEDANO | A falta de que Dani Ceballos tome una decisión sobre su futuro, el Barça continúa trabajando a destajo para reforzar su plantilla en el presente mercado de fichajes. Verratti, Héctor Bellerín, Dembelé y Munir, los últimos nombres propios.

Verratti confiesa a Emery su deseo de fichar por el Barça

Marco Verratti quiere salir del PSG a toda costa. El mediocentro italiano de 24 años quiere vestir de azulgrana la próxima temporada y, tal y como revela el diario Sport, ya habría comunicado a Unai Emery su intención de cambiar el aires. Con el sí del futbolista, a la entidad culé solo le queda negociar con el club parisino, que exige cerca de 100 millones de euros por su joya.

Wenger bloquea el fichaje de Bellerín por el Barça

Como Verratti, Héctor Bellerín ha dado un paso al frente para comunicar a su entrenador, Arsene Wenger, su firme decisión de tomar la puerta de salida del Arsenal. El lateral diestro, formado en La Masía, quiere retornar al Camp Nou, pero no lo tendrá fácil. El técnico galo cuenta con él de cara a la 2017/2018 según The Sun y no contempla la salida del internacional español, que tiene contrato hasta 2023 con los gunner.

El Dortmund no dejará salir a Dembélé

El director deportivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dejó claro en declaraciones a Die Welt que Ousmane Dembélé, objetivo del Barcelona, es intransferible: “De ninguna manera se irá, es pieza clave de nuestro equipo“, aseguró al ser cuestionado por el devenir del talentoso extremo de 20 primaveras. Con la reciente incorporación de Deulofeu, desde la Ciudad Condal están bien cubiertos en ataque, por lo que no harán ninguna locura.

El Zenit pone 15 millones de euros por el fichaje de Munir

El Zenit de San Petesburgo va en serio a por Munir El Haddadi, según Catalunya Radio. El delantero marroquí, cedido en el Valencia el pasado curso, no cuenta para Ernesto Valverde y su futuro podría pasar por Rusia, desde donde ofrecen 15 millones de euros por sus servicios. El canterano blaugrana también cuenta con ofertas del Olympique de Lyon y del Marsella de Zubizarreta.