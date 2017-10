ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Real Madrid celebra la Asamblea General para hacer balance deportivo, económico y social de la última temporada. Florentino Pérez se ha dirigido a sus socios para poner en valor los éxitos deportivos del equipo. La consecución del doblete (Liga y Champions) como principales logros de la plantilla de Zidane. Los títulos, la salud económica, el compromiso de que el club es y seguirá siendo de sus socios, los proyectos instituciones (la remodelación del nuevo estadio, Valdebebas…), la cantera y diversos asuntos de actualidad en el Real Madrid han centrado el discurso del presidente ante sus socios.



Florentino Pérez ha destacado dos nombres propios por encima de todos. El de Zidane y Cristiano Ronaldo. Los ha calificado como el mejor entrenador y jugador del mundo. Símbolos de lo que es el ADN del Real Madrid. El presidente no tiene dudas de que el futbolista portugués ganará los mejores trofeos individuales (Balón de Oro y The Best).

“El hambre de títulos es insaciable”

Así ha sido el discurso de Florentino ante sus socios: “En estos tiempos que corren con rivales de gran potencial económico debemos poner en valor estos logros. Somos el primer club en ganar dos Champions consecutivas. Pero el hambre de títulos de este equipo es insaciable. Con el mejor entrenador del mundo. Zidane es un símbolo del madridismo. Representa lo que es el Real Madrid. Fue determinante como entrenador y como jugador por su capacidad y profesionalidad”.



“Hay un grupo de jugadores únicos que están destinados a marcar una época inolvidable. Nos tenemos que sentir orgullosos porque tenemos al mejor jugador del mundo; Cristiano Ronaldo. Cuatro Balones de Oro y camino de ganar su quinto. Cuatro Botas de Oro. El primer premio The Best y camino del segundo. El máximo goleador de la historia del Madrid. Es el mejor exponente del ADN madridista: talento y ambición”.

“Batimos cada año el récord de ingresos”

En el apartado económico, Florentino destaca la gestión y el músculo financiero en un contexto cada vez más competitivo por el poder que tienen los clubes ingleses y otros como el Paris Saint Germain. Resalta el crecimiento de los ingresos: “Disfrutamos de unos de los mejores momentos de la historia. Líderes en lo deportivo y en lo económico. La base de nuestra independencia es nuestra economía. Para que el club siga siendo de sus socios batimos cada año récord de ingresos. 675 millones de euros, un incremento del 8,8%, para el último ejercicio. Los ingresos crecen a un 11%. La contribución de los socios representa un 7,4 por ciento, sólo. Quiero recalcarlo. La deuda neta a 30 de junio de 2017 es de menos 10 millones de euros. La contribución al estado en impuestos y seguridad social fue de 245 millones de euros”.

Un detalle que no quiso dejar escapar: “La camiseta del Real Madrid es la más vendida en el mundo. Hay licenciados más de 7.100 productos del Madrid que se comercializan en 100 países. 1.200.000 visitantes al año van al museo del Bernabéu. Un récord también histórico”.