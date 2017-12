ANTONIO MOHEDANO | Florentino Pérez ya no oculta su deseo de fichar a Neymar Jr. El presidente del Real Madrid pasó por los micrófonos de El Larguero para valorar la actualidad del panorama futbolístico y, como no podía ser de otra manera, fue preguntado por el astro brasileño del PSG.

Florentino Pérez: “Todo el mundo sabe que ya quise fichar a Neymar”

“Estando en el Real Madrid, Neymar tendría más facilidades de ganar el Balón de Oro. El Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador. Todo el mundo sabe que yo ya quise ficharle en su momento”, confesó el máximo dirigente blanco, visiblemente feliz después de que Cristiano Ronaldo recogiese el quinto galardón al mejor futbolista del planeta.

Neymar, con contrato hasta 2022 con el Paris Saint-Germain después de convertirse en el fichaje más caro de la historia este verano, no descarta cambiar de aires a final de la presente temporada. Pese a sumar 15 goles y haber desmentido los rumores que aseguran que su relación con Emery y Cavani no es la mejor, el entorno del 10 es ambiguo siempre que se le cuestiona por el interés del club merengue: “Las cosas cambian mucho. Hoy no existe ese pensamiento y responder a eso es alimentar algo imposible. No puedo hablar de unas negociaciones de aquí a cinco o seis años. Él tiene un contrato largo con el PSG y acaba de llegar. Llevamos tres meses y se está hablando de salir. Es complicado responder a este tipo de cosas”, reconoció su propio padre en declaraciones a Fox Sports a finales de noviembre.

Florentino da el primer paso para llevar a Neymar al Real Madrid

A la espera de que Ney se decida, Florentino ya ha dado el primer paso: quiere verle en el Santiago Bernabéu. Para ello, eso sí, deberá rascarse el bolsillo, pues Nasser Al-Khelaïfi no está dispuesto a perder un solo euro después de abonar 222 millones al Barça por su traspaso en julio. ¿Cómo terminará el culebrón?