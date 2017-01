Problemas para Bojan Krkic, que quería abandonar a toda costa la Premier League en el mercado invernal y de momento no encuentra equipo. Mark Hughes apenas cuenta con el ex jugador del Barça pero. De manera sorprendente, le ha cerrado las puertas a la salida del Stoke City.

El objetivo de Bojan era volver a la liga española y el Valencia, según informa Deporte Valenciano, había mostrado interés en hacerse con sus servicios, aunque siempre supeditado a la llegada de Simone Zaza, que es el objetivo prioritario del equipo ché, sin que la llegada del italiano cerrase las puertas del que fuera internacional por España.

El Valencia estaba interesado en Bojan

Cuando parecía que las negociaciones iban a iniciarse, el Stoke City cambia de parecer y le impide salir garantizándole minutos la segunda vuelta del campeonato.

“Tendrá más minutos en las próximas semanas. Está frustrado porque no ha sido titular en tantos encuentros como él cree que merece. Pero he hablado con su círculo y he sido muy claro, es normal que su entorno esté preocupado por la situación, pero quiero que Bojan siga en el equipo”, afirmó Mark Hughes