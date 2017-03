Joan Gaspart critica a Piqué por meterse con los valores del Real Madrid

ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, discrepa de Piqué y parte de las acusaciones que hizo el jugador en París. Gaspart, uno de los dirigentes más pasionales que ha tenido el club culé, no comparte las críticas que hizo Piqué sobre los valores del Real Madrid. Llama la atención que se lo reproche el hombre que sufrió el Figazo.

PUBLICIDAD

Piqué se ha pasado del límite

Para Gaspart, el central ha pasado los límites con sus declaraciones tras el partido entre Francia y España en Saint-Denis. “El tema de los valores y sentimientos hay que dejar que cada uno tenga los que quiera tener. No tienes que ser tú el que diga cuáles tienen que ser”, ha manifestado al programa El Golazo de Gol. Un reproche contundente. No vale todo y lo ha dejado claro uno de los mayores rivales deportivos que tiene el madridismo y Florentino Pérez. Con los valores de cada institución, de cada club y el corazón de sus aficionados no se juega ni se frivoliza.

PUBLICIDAD

Florentino, también contra Piqué

Florentino Pérez también ha deslizado su malestar en un acto celebrado en el Bernabéu. El presidente del Real Madrid ha aprovechado su discurso para introducir la palabra valores en dos ocasiones. “Bienvenidos a un territorio de emociones y sentimientos donde sólo importan los valores deportivos, los desafíos, la pasión y la pelota”, ha dicho. No se ha quedado ahí. Ha remarcado más la importancia de los valores históricos del Real Madrid con estas palabras: “Nuestro club es respetado por los principios y los valores que forman el ADN de su camiseta y escudo”.

Las consecuencias de las acusaciones

Estas son las consecuencias de las graves acusaciones de Piqué mezclando los valores del Real Madrid con un trato de favor judicial a Cristiano Ronaldo. Comparando la imputación de Messi y Neymar con lo que sucede con el portugués. Joan Gaspart no se ha sumado a lo que considera una falta de respeto a la historia de otro club ni a un discurso populista sin argumentos ni documentos.