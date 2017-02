DAVID DE LAS HERAS | La clasificación del Barça a su cuarta final de Copa del Rey consecutiva se ve empañada por la actuación del colegiado Gil Manzano. La eliminatoria entre Barça y Atleti terminó con un global de 3-2, provocado en cierto modo por el arbitraje del colegiado extremeño, el cual no gustó ni a blaugranas ni a rojiblancos. El Atlético de Madrid protestó un penalti no pitado a Torres, un gol anulado a Griezmann en posición legal y la expulsión de Carrasco por doble amarilla, tras una entrada causada por un resbalón. La indignación culé llegó con la expulsión de Luis Suárez en los minutos finales. El delantero uruguayo, al igual que Simeone, se mostraron indignados con el arbitraje.

La indignación del Atlético de Madrid con Gil Manzano

Simeone cargó contra el arbitraje sufrido en el partido con unas contundentes declaraciones: “Tengo claro por qué en Champions tenemos más opciones que en Liga y en Copa. A los jugadores se les suspende si se equivocan, a los árbitros no lo tengo tan claro“. El técniro argentino probablemente se refería a estos tres momentos del partido:

El penalti no pitado sobre Fernando Torres

El Atlético de Madrid reclama un penalti de Sergi Roberto sobre Fernando Torres, el jugador rojiblanco controló en el área un centro de Koke y fue arrollado por el lateral culé en el minuto 28 de partido. Gil Manzano no consideró el contacto suficiente como para señalar penalti por la acción.

El gol mal anulado a Griezmann por fuera de juego

Tras la expulsión de Sergi Roberto por doble amarilla tras una dura entrada sobre Filipe Luis, el colegiado del encuentro, Gil Manzano, anuló un gol legal de Griezmann por fuera de juego tras un buen pase de Carrasco en el minuto 59 de partido. El gol hubiera supuesto el 1-1 con más de media hora por delante para que el Atlético de Madrid hubiera podido igualar la eliminatoria. Tal y como se aprecia en la imagen de la jugada, el gol era legal.

La expulsión de Carrasco

Carrasco fue expulsado por Gil Manzano en el minuto 69 de partido. El jugador belga ya fue amonestado previamente en el minuto 36 por una entrada sobre Arda Turan. La expulsion del belga fue provocada por un intento de recuperación sobre Arda con excesiva intensidad provocando un resbalón que hizo que arrollara a Arda. El propio Simeone se refirió a la acción después del partido: “La expulsión de Carrasco no la veo del todo clara, en la segunda amarilla se resbala“.

La expulsion de Luis Suárez

En los últimos minutos de partido un rifi rafe de Luis Suárez con Koke provocó la segunda amarilla sobre el jugador uruguayo, el cual se perderá la final de Copa del Rey al igual que Sergi Roberto. Al final del partido la rajada del delantero en el microfono de GOL no se hizo esperar: “Me río de la expulsión porque parece que era lo que quería el árbitro. No me doy cuenta. A ver si es justo que puedan apelar porque no es ni falta”.

El jugador adelantó que van a apelar su expulsión y se mostró muy crítico con la actuación de Gil Manzano: “Veremos a ver qué es lo que puede pasar pero acá ya se sabe cómo va. Por eso mismo la indignación. No es nada. La primera tarjeta es por la primera falta pero se veía venir. Gil Manzano no me dio ninguna explicación, ninguno. Como en todos los partidos“.