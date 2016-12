Esteban Granero, centrocampista de la Real Sociedad y siempre madridista, disfrutará de unas buenas navidades. Después de un comienzo de temporada irregular, empezó a entrar poco a poco en la dinámica del grupo y ya ha terminado siendo titular en la última jornada de liga.

PUBLICIDAD

En una entrevista concedida en el programa “La Hora de Luján” de EFE Radio, el ex jugador del Real Madrid repasó su trayectoria, recordó su pasado en el Real Madrid, habló sobre la Real Sociedad y también sobre alguna de sus aficiones e ilusiones futuras.

Granero recuerda con cariño su etapa en el Real Madrid. En el club blanco coincidió con Manuel Pellegrini y también con José Mourinho. El cuadro madridista, con el técnico portugués al frente, acabó con la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola con un título de Liga que para el centrocampista de la Real Sociedad fue muy importante por varios aspectos.

“En mi etapa de formación teníamos buenos resultados con el Barcelona. Luego, esa hornada del 87-88 dio el salto con Guardiola y formaron ese equipo que no paraba de ganar. Hasta que en 2011 les ganamos la Liga nosotros. Fue como el primer revés que sufrió ese equipo. Ganamos la Liga con Mourinho con 100 puntos y pusimos al Madrid en su sitio y al Barcelona en el suyo. Desde entonces se le ha perdido un poco el respeto al Barcelona y ahora el Madrid parece el rival a batir”, dijo.

PUBLICIDAD

Para Granero, la figura de Mourinho es muy similar a la de Zidane. El entrenador luso, a su juicio, tiene una mala fama que no responde a la realidad. Muchos de sus actos más polémicos los hizo para proteger a los jugadores del Real Madrid.

“Lo que se ve del uno y del otro es la punta del iceberg y probablemente entre ellos tengan muchas más similitudes desde lo que aparentan a nivel de medios. Es un encanto (Mourinho), grita cuando tiene que gritar. Es muy inteligente a la hora de usar los medios como filtro o para lanzar sus mensajes, siempre, y me consta, en beneficio de sus jugadores y del equipo. Eso le ha costado muchos problemas a él, a su familia y a su imagen”, apuntó.

Otra de las figuras indispensables para Granero es la de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid es para Granero “un hombre inspirador” y resaltó que es un ejemplo de comportamiento y profesionalidad.

“No para de trabajar. El presidente, siempre que he estado allí, ha sido muy querido. Han pasado muchos presidentes por el Real Madrid y ninguno como él. Desde mi punto de vista. He sido madridista siempre y da gusto. No sólo por como hace su trabajo sino por como trata a sus trabajadores”, comentó.