MIGUEL NAVARRO| Antoine Griezmann ha vuelto a rescatar al Atlético de Madrid de la solidez que impera en el conjunto rojiblanco. El delantero francés materializó al aprovechar un rechace tras un tiro de Saúl. Pegó el balón al palo y superó al meta gallego para poner el 0-1 en el marcador. Al término del encuentro no quiso contestar a las reiterativas preguntas por su futuro.



El Atlético de Madrid demostró solvencia y oficio para imponerse en el Power 8 Stadium. La entrega sobraba en ambos equipos, pero a los dos les faltaba puntería.

Carrasco avisó pero sin inquietar la meta de Diego López. Desde el tiro de belga, el Atlético no vio puerta. Y el Espanyol, pese a combinar y llegar al área con criterio, se deshacía cerca de los dominios de Oblak. El portero esloveno apenas intervino en la primera media hora.

Los de Simeone no estaban finos arriba, quizá por el desgaste en la Champions, pero no son la mejor defensa de la Liga por casualidad. Godín y Savic no cedían a un rival que ahora ponía el foco de sus acciones en Caicedo, que intentaba imponer su envergadura y Piatti, que hacía lo propio con su electricidad.

No había un dominador claro. En el minuto 70, de todos modos, todo cambió. Primero amenazó Gameiro, muy solo ante Diego López, aunque falló el remate. Pero Griezmann sí estuvo certero al aprovechar un rechace tras un tiro de Saúl. Pegó el balón al palo y superó al meta gallego para poner el 0-1 en el marcador.

Griezmann dejó a un periodista sin responder cansado de hablar de su futuro

El astro francés del Atlético de Madrid mostró su enfado al término del encuentro cuando volvieron a poner en tela de juicio su futuro en el Atlético. Griezmann decidió dar por terminada la entrevista y no contestar.

¡Griezmann pasa de la última pregunta del periodista de @beINSPORTSes !

Una vez más, no quiere hablar de su futuropic.twitter.com/Z9AB1vzo5Q — PUNTO PELOTA (@puntopelota) April 22, 2017

Si quiso hablar del partido: “Sabíamos que íbamos a sufrir. El Espanyol es un equipo fuerte en casa, lo hemos intentado hasta el final y con el 0-1 hemos intentado aguantar”, declaró a ‘Bein’ el atacante, que expresó que su equipo “no” nota el cansancio de tantos encuentros seguidos: “A veces hay partidos que te cuesta más, pero lo importante son los tres puntos”.