DAVID DE LAS HERAS | Griezmann compareció ante los medios comunicación en un acto publicitario. El francés mostró su lado más ambicioso de cara al derbi del próximo sábado ante el Real Madrid y al tramo final de la temporada.

El derbi, una gran motivación

Griezmann habló de la gran motivación que supone el derbi par ala plantilla rojiblanca: “Tenemos muchas ganas. Estamos trabajando estos días para llegar lo mejor posible al derbi, es un partido muy importante para la afición. Esperemos que salga bien. Espero que ganemos, que cojamos los tres puntos”.

El francés también se refirió al partido que disputaron en la primera vuelta ante el Real Madrid, en el que cayeron por 0-3: “Fue un partidazo del Madrid, nos hicieron mucho daño. Pero ahora es otra historia. Sabemos que va a ser difícil pero confío en mis compañeros. Llegamos más completos”.

Griezmann no se decarta de La Liga

Pese a que marchan en tercera posición, Griezmann no descarta al Atlético de Madrid de la lucha por La Liga: “No sé, nunca sabemos. El año pasado estábamos a nueve puntos del primero y a tres jornadas estábamos empatado. Nosotros intentaremos ganar todos los partidos que quedan”.

Confianza en la Champions

Por otro lado, Griezmann fue preguntado por otra posible final española en la Champions League: “Yo creo en nosotros, el Barça y el Madrid tienen bonitos partidos. Todos los partidos son duros de jugar. El nuestro no será bonito de ver, pero será intenso. ¿En la final? Primero tienen que pasar el Barça y el Madrid ante Juventus y Bayern. Ya veremos también si nosotros pasamos primero”.

Griezmann, cansado de hablar de fichajes y de su futuro

Griezmann se enfadó al ser preguntado sobre su futuro: “Ya no sé qué decir. Siempre son las mismas preguntas. Lo he dicho tantas veces, he hecho muchas portadas diciendo que me veía aquí. Ya he contestado, no volveré a contestar eso. No estoy harto, pero casi“.

El francés tampoco quiso hablar sobre el futuro de su compañero Theo Hernández, relacionado con el Real Madrid en los últimos días: “Estoy aquí para hablar de mi nuevo patrocinador. Acabo de decir que no iba a hablar más, seguís con ese tema. No voy a hablar”.