DAVID DE LAS HERAS | Griezmann no quiere salir del Atlético de Madrid y menos hacia Real Madrid o Barça. El jugador francés ha afirmado en RMC (Radio Montecarlo) su deseo de seguir en el equipo rojiblanco a final de temporada pese a los rumores: “De momento no tengo deseo de irme del Atlético. Con la Real Sociedad, sentí que tenía que irme, eso no me ha pasado aquí. No sabemos cómo finalizará la temporada, si va mal quizás me puedas repetir la pregunta”.

Griezmann no se iría ni a Real Madrid ni a Barça

El futbolista francés desestima una posible salida hacia el Barcelona, por la alta competencia en la delantera y tampoco ve posible la salida hacia el Real Madrid por el famoso pacto de no agresión entre los clubes: “En España el Barça tiene a la MSN (Messi, Suárez y Neymar) y con el Real Madrid es imposible por la relación con mi club, existe un pacto entre ellos“.

Griezmann tampoco ve clara una salida al extranjero

Las grandes ligas en el extranjero no atraen a Griezmann, ni Alemania, ni Francia (de momento) ni tampoco Inglaterra, pese a que se había hablado del interés del Manchester United, el clima es un obstáculo para el delantero: “Alemania no me atrae demasiado, Francia no lo veo por ahora y con Inglaterra tendría muchas dudas por aspectos como el clima, la lluvia…”.

Simeone solo tiene ojos para Griezmann

Griezmann es el preferido en la delantera para Simeone, los halagos del técnico son constantes, como sus declaraciones tras el partido ante el Celta catalogando el gol del francés como el mejor del partido: “El gol de Fernando fue extraordinario, el gol de Carrasco superior aún, el de Griezmann superior aún más al de Carrasco“

Griezmann es el tercer jugador que ha jugado más esta temporada en Liga con el Atlético de Madrid tras Koke y Godín. Los 1.784 minutos de juego que acumula el galo distan mucho de los otros atacantes del equipo, como Gameiro (1.210 minutos) o Torres (729 minutos). Griezmann es una pieza fundamental para Simeone y hará todo lo posible para que no abandone el Atlético de Madrid a final de temporada.