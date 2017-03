MIGUEL NAVARRO| Pep Guardiola ha reconocido estar contento con la reacción de su equipo en la segunda parte en Mónaco pese a caer eliminado. El fracaso en Liga de Campeones del equipo ‘citizen’ no parece minar al técnico catalán. Admite su error a la hora de convencer a los jugadores de cómo deberían haber salido en el Louis II.



“Intenté convencer a mis jugadores de jugar la primera parte de otra forma pero no fui capaz, es mi responsabilidad porque esa es mi labor” admite Guardiola. El catalán además deja un comentario que sin duda traerá cola entre los aficionados ‘citizens’.

Guardiola destaca la reacción del equipo y admite que, pese a caer eliminados, está contento con sus jugadores: “Estoy contento con la reacción del equipo. En el segundo tiempo generamos cinco o seis ocasiones en quince minutos. Pocos equipos pueden hacer esto. ¿Y cuantas nos crearon en el segundo tiempo? Cero.

Guardiola elimina el fracaso de su mensaje. Sin embargo las voces críticas focalizan en su persona esta estrepitosa caída: “Si hay algún aspecto que no me gustó del partido fue que durante 40 minutos no atacamos. Mi experiencia como entrenador me dice que cuanto más atacas, menos peligro te generan” admite Pep.

El catalán insiste en que en Inglaterra se ha de entender la exigencia de la Champions, pese a haber caído con un equipo en ciernes como el Mónaco: “Lo normal es estar fuera a estas alturas de la competición. Creamos muchas expectativas pero Inglaterra debe ser consciente de que esta es la competición más exigente del mundo”

Además sostiene que estuvieron realmente cerca de pasar la eliminatoria: “Estuvimos cerca de clasificarnos pero concedimos seis goles…”

Guardiola lanza un dardo a la prensa y les insta a ser más profesionales

Pep Guardiola no ha querido dejar pasar dentro de su análisis en la eliminatoria la labor de la prensa. Critica que, con esta salida, se hable constantemente de listas de altas y bajas en su equipo. Incluso insta a la profesionalidad de los medios a la hora de analizar el mercado de fichajes.

“Es normal que cuando eres eliminado de una competición surjan informaciones hablando de que se va a renovar la plantilla pero venga, estáis publicando que vamos a hacer doce o treces fichajes. Tenéis que ser más responsables. ¿Sabéis lo que supondría eso en salario, traspasos y demás costes? 500 o 600 millones como mínimo” insiste Guardiola.

Además sobre el poder que puede tener en el City para tomar decisiones, el catalán es tajante: “Nunca he tenido más poder como mánager que aquí y voy a aprovecharlo para planificar cómo llevar al City un paso más allá”.