MIGUEL NAVARRO| El Manchester City de Pep Guardiola ha sido multado por saltarse la Ley Antidopaje hasta en tres ocasiones en menos de cinco meses. La BBC alerta que el club será sancionado con 35.000 libras por este incidente.



PUBLICIDAD

Pese a que la multa ya se conocía, las causas y las fechas exactas han sido ahora desveladas. El primer problema de Guardiola llegó a la hora de informar a la Federación Inglesa de un entrenamiento extra el 12 de Julio. El club citizen además acumuló cuando un jugador se saltó un control porque la dirección del hotel no era la correcta. El tercer caso ocurrió el 7 de diciembre, seis jugadores no pudieron pasar el test por no informar del día libre a la FA.

Los clubes están obligados a ofrecer de forma detallada las fechas y los horarios de sus entrenamientos, así como el paradero de sus jugadores. Las reglas estipulan que, si un club comete tres faltas en torno a estas exigencias en menos de 12 meses, se considera que las han incumplido.

Guardiola estaría interesado en Ederson, el portero brasileño del Benfica

El entrenador español del Manchester City se ha puesto en contacto con el portero brasileño del Benfica Ederson para expresarle su deseo de que fiche por el conjunto inglés, según informa este miércoles el diario deportivo luso “A Bola”. PUBLICIDAD Ederson está protagonizando un muy buena temporada con el conjunto portugués, líder de liga lusa, y, de acuerdo con el periódico, Guardiola le habría dicho por teléfono que es prioritaria su contratación para la portería del Manchester City. El guardameta, de 23 años, llegó a Portugal procedente de las categorías inferiores del Sao Paulo en el año 2010. Guardiola tiene muy buena opinión del guardameta brasileño -que estos días está concentrado con la selección de Brasil- desde que la pasada campaña se enfrentara al Benfica cuando aún entrenada al Bayern de Múnich en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones.