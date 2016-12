Guardiola pasó por la rueda de prensa y destacó en la previa del Boxing Day que está de acuerdo con Luis Enrique a la hora de afirmar que Messi está a otro nivel, dejando claro el profundo respeto que le profesa a Cristiano.

Balón de Oro: “Estoy de acuerdo con Luis Enrique. Leo es el mejor porque juega, hace goles y sabe hacer jugar a los demás. Con el respeto que le tengo a otros grandes jugadores, a Cristiano el primero, Messi está a otro nivel”.

Boxing Day: “No tienen restricciones. Jugaremos el 26, viajaremos en bus y volveremos. No prepararemos nada en especial”.

Mercado: “Estoy contento con lo que tengo. No digo que no miremos nada, pero en principio no ficharemos”.

Rendimiento: “Hemos recibido menos ocasiones, pero tenemos que seguir siendo más sólidos y efectivos. Ante el Arsenal fuimos más agresivos, controlamos y supimos jugar a la contra, pero cada partido es diferente y pueden pasar muchas cosas”.

