Alen Halilovic no está viviendo un buen momento en el Hamburgo ya que tan solo ha disputado 114 minutos y está buscando una vuelta a España durante el mercado invernal para recuperar la confianza y poder jugar más minutos. Uno de los equipos con los que su entorno se ha puesto en contacto es el Leganés, pero el club no está interesado en su llegada, tal y como informa As.

Los objetivos del conjunto pepinero no corresponden a las posiciones en las que se puede desempeñar el futbolista croata y no ven prioritario su fichaje, por lo que tendrá que seguir buscando opciones de cara al mes de enero.

Halilovic si interesa a Sporting y al Valencia

Alen Halilovic, pese a este contratiempo con el Leganés. si que interesa a otros clubes de la geografía española. Entre ellos el que fuera su anterior club, el Sporting de Gijón, o el Valencia de Peter Lim.

El centrocampista croata de 20 años apenas ha contado para su entrenador, Markus Gisdol, y el Sporting de Gijón estaría encantado con lograr una cesión hasta el final de la presente temporada

La pasada campaña, Halilovic llegó al El Molinon cedido por el FC Barcelona. Allí enamoró a la afición asturiana en los 37 encuentros que disputó, marcando cinco. El también encandiló a su entrenador, Abelardo Fernández, al que no le hubiese gustado que saliera rumbo a la liga alemana y sí contar con él para que ayudara a salvar de categoría al equipo.

De momento, Halilovic sólo ha participado en cinco encuentros con el Hamburgo, que pagó cinco millones de euros al Barcelona por el traspaso del croata.

Según publica el diario alemán Bild, también el Valencia CF permanece muy atento a la situación de Allen Halilovic, mediapunta croata del Hamburgo con pasado reciente en la Liga Santander.