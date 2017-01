Héctor Cúper, ex entrenador argentino de RCD Mallorca, Valencia, Real Betis Balompié y Racing de Santander entre otros clubes de la Liga española, restó mérito a Cristiano Ronaldo, elegido ‘Jugador del Año’.

PUBLICIDAD

“Messi es mi compatriota y lo he elegido, pero este factor no ha afectado a mi voto. Es el mejor jugador y llevó al Barcelona a conquistar el doblete. E hizo lo posible con Argentina para conquistar la Copa América Centenario, pero no estuvo afortunado. Cristiano también ganó títulos, pero sus actuaciones no fueron suficientemente buenas como para ser el Jugador del Año. Sólo los títulos le hacen ser candidato en las nominaciones”, explicó el veterano técnico argentino de 61 primaveras en declaraciones al portal Goal al ser cuestionado sobre las votaciones del premio The Best.

Cúper cumplirá dos años al frente de la selección egipcia

Pese a haber ganando su segunda Champions League en tres años con el Real Madrid, levantado la Eurocopa por primera vez en la historia de la selección portuguesa y hacerse con el cuarto Balón de Oro de su carrera deportiva, el 2016 de CR7 no parece convencer del todo a un Cúper que cumplirá este año dos cursos al frente del combinado nacional de Egipto.