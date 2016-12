Hugo Sánchez, mítico delantero del Real Madrid entre mediados de los años 80 y principios de los 90, analizó el cada vez más cambiante estilo de juego de Cristiano Ronaldo, estrella indiscutible del conjunto blanco desde su llegada procedente del Manchester United.

“Creo que más allá de que pueda jugar en las tres posiciones de arriba, necesita de un atacante con cierta libertad para que le alimente, como me pasada a mí con Butragueño. Las capacidades físicas van mermando y ya tira más de intuición y sabiduría. Ahí entra la inteligencia y Cristiano es inteligente. En el área ahora le marcarán dos y tres jugadores y la cosa se complicará. No veremos sus grandes cabalgadas pero seguirá marcando”, explicó el ex jugador mexicano de 58 años en declaraciones al diario Marca.

Cristiano: 380 goles en 367 partidos

CR7, distinguido con el Balón de Oro en 2016 -el cuarto de su carrera deportiva-, suma 503 goles en toda su carrera, de los que 380 han sido logrados con la camiseta del club más laureado de todos los tiempos. El curso pasado, el astro de Madeira fue protagonista en la consecución de la undécima Copa de Europa después de convertir 15 tantos entre fases de grupos y eliminatorias finales de la competición.