Zlatan Ibrahimovic, compañero de Lionel Messi en el FC Barcelona de la temporada 2009/2010 y actual futbolista del Manchester United, elogió en una entrevista concedida a ESPN al astro argentino, al que considera “único” por su determinación sobre el verde.

Leo Messi: “Creo que Messi es único, no sé si veremos a otro jugador hacer las cosas que hace porque tiene su propio estilo y no creo que sea posible para nadie más convertirse en ese tipo de jugador (…) Tuve la suerte de verlo todos los días. Es como jugar a la PlayStation: le das la pelota y él empieza a driblarse a todos los jugadores. Eso es lo que es Messi”.

Diferencias: Somos dos jugadores diferentes, tanto en el estilo como en la forma de jugar”.

Ibrahimovic: “En Argentina deberían apreciar más a Messi”

Zlatan, más nómada: “Yo me he movido constantemente y he triunfado en diferentes países, como Holanda, Italia, Francia o España; él, en cambio, ha permanecido en el mismo equipo por muchos años y ha sido increíble. Pero si puede hacerlo allí (en el Barça), puede hacerlo en cualquier lugar, porque es ese tipo de jugador que ama el fútbol, ​​le encanta tanto el juego tanto que no tendría problemas para jugar (y triunfar) en todo el mundo, tal y como lo está haciendo en Barcelona”.

Críticas desde Argentina: “Creo que todos deberíamos apreciar, en especial en Argentina, tener a un jugador así. Que lo disfruten mientras juegue, porque es un jugador hermoso”.