José Mourinho ha vuelto a confirmar lo que ya había dejado caer en algunas ocasiones, Zlatan Ibrahimovic seguirá al menos una temporada más en el Manchester United. El delantero sueco, de 35 años, no piensa ni por asomo en la retirada y ya piensa hacer efectiva la prórroga de su contrato con los ‘diablos rojos’.

PUBLICIDAD

Mourinho reconoció en sala de prensa que Ibrahimovic seguirá porque hay intención por parte de todos los implicados, aunque todavía no se han producido los contactos. “Todavía no se ha empezado a negociar. Pero se está pensando. Los propietarios y el consejo de administración lo tienen claro, no hay problema“, afirmó.

Un penalti transformado por Yaya Toure desatasca al City ante el colista