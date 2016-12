Zlatan Ibrahimovic ha querido comparar a Cristiano Ronaldo y Leo Messi en una entrevista concedida a la ESPN. El delantero sueco del United no tiene dudas en destacar cual es, para él, el mejor. Destaca que Messi es un futbolista de Play Station mientras que Cristiano no tiene talento natural.

“Creo que Messi es único, no sé si veremos a otro jugador hacer las cosas que él hace porque tiene su propio estilo y no creo que sea posible para nadie más convertirse en este tipo de jugador. Tuve la suerte de verlo todos los días. Es como un futbolista de la Play Station, le das la pelota y empieza a regatearse a todos. Ese es Messi, único. Creo que todos deberíamos apreciarle, en especial en Argentina. Que lo disfruten mientras puedan porque es un jugador hermoso”, admitió Zlatan Ibrahimovic.

Cuando comparan su carrera con la de Messi, Ibrahimovic quita hierro al hecho de que no haya salido del Barça: “Somos diferentes, tanto en el estilo como en la forma de jugar. Yo me he movido y he triunfado en diferentes países. Él ha permanecido en el mismo equipo muchos años y ha sido increíble. Si puede hacerlo en el Barça, puede hacerlo en cualquier lugar. Es ese tipo de jugador que ama el fútbol, le encanta tanto el juego que no tendría problemas para triunfar, como lo está haciendo en Barcelona, en todo el mundo”

Además, el sueco también dio su opinión sobre Cristiano Ronaldo. Para hablar del luso deja una frase especialmente polémica: “No tiene talento natural, es fruto de su trabajo duro, del entrenamiento. En cambio, Ronaldo Nazario nació para ser lo que fue, único”, admitió.