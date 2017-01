Zlatan Ibrahimovic, delantero estrella del Manchester United, ha decidido responder con dureza a aquellos que no confiaron en él a su llegada a la Premier League inglesa el 30 de junio de 2016.

“Llegué a la Premier League y todos pensaban que no haría nada, pero como siempre, les he hecho comerse sus pelotas. Me da mucha energía, creedme. Me da mucha fuerza porque a ellos les pagan por decir mierda y a mí me pagan por jugar con los pies, es lo que me hace disfrutar”, declaró el veterano killer después de que su equipo venciera al Middlesbrough por dos goles a uno en el último duelo del año.

“El United me llamaba cuando todos creían que estaba acabado”

“Fue un año fantástico para mí. Llegué al United y mis primeros seis meses han sido más que increíbles. Estoy superfeliz y me siento bien. El United me llamaba cada año pero quería venir cuando todos pensaran que estaría acabado”, señaló el ya ex internacional sueco de 35 primaveras.

Ibrahimovic, que recaló en Old Trafford el pasado verano a coste cero procedente del Paris Saint-Germain, suma ya 14 goles en 22 partidos oficiales con el United de José Mourinho esta campaña entre el campeonato nacional inglés y la Europa League.