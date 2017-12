ANTONIO MOHEDANO | Mauro Icardi no piensa, de momento, en su fichaje por el Real Madrid. El delantero, que calificó como “disparate” las informaciones que aseguran que ya ha pasado reconocimiento médico con los blancos, tiene claro que quiere ganar un título con el Inter de Milán antes de cambiar de aires.

Icardi: “Es un disparate que haya pasado revisión médica con el Real Madrid”

“¿Si firmaría en el caso de que un grande europeo pagara la cláusula? He respondido muchas veces y no es el momento de abordar determinados asuntos, además no me ocupo yo de ello. No ha llegado todavía nadie. Estoy bien en Milán, lo saben todos. Adoro la ciudad, juego, marco muchos goles y soy el capitán de un grandísimo equipo. Son cosas importantes para mí. No debo pensar en el mercado, ya lo hace Wanda con el club. No sé si la cláusula es baja o no. Mi intención es clara: quiero ganar algo importante con esta camiseta. Un día, cuando llegue el momento de las ofertas, deberán hablar todos con el Inter, y entonces veremos”, confesó a La Gazzetta dello Sport la estrella del equipo italiano, único invicto de Europa esta temporada junto a Manchester City, Barça y Atlético.

El Real Madrid deberá pagar 110 millones por el fichaje de Icardi

Icardi parece haber confirmado esta temporada, a sus 24 años, estar más que preparado para dar el salto a un club top como el Real Madrid. Acumula 16 tantos este curso y ya es el máximo goleador de la Serie A, algo que no ha pasado desapercibido en las oficinas del Santiago Bernabéu, necesitados de savia nueva en su parcela ofensiva de cara al mercado invernal. El deseo del rosarino de continuar ligado a la entidad del Giuseppe Meazza obliga a Florentino Pérez a replantearse su traspaso en verano. ¿Abonará entonces los 110 millones de euros de su cláusula de rescisión? Veremos…