Iniesta elogia a Unzúe y no da pistas sobre su futuro

DAVID DE LAS HERAS | Andrés Iniesta analizó los temas que marcan la actualidad del Barça y su futuro en un acto en la Plaza de Catalunya de Barcelona. El culé no dio pistas sobre su renovación, aunque advirtió que “no va a estar en el Barça por estar”. También valoró a los candidatos a entrenar al Barça y el posible fichaje de Thiago Alcántara el próximo verano.

PUBLICIDAD

“No voy a estar en el Barça por estar”

Andrés Iniesta acaba contrato con el Barça en verano de 2018. Pese a que tiene una oferta de renovación y aún no ha decidido qué hacer con su futuro. Pese a que recalcó su deseo es retirarse en el Barça, el centrocampista advirtió: “Cuando acabe la temporada o cuando sea el momento, se valorarán todas las cosas. No estoy diciendo que no vaya a renovar. Lo que nunca haré es estar aquí por estar“.

PUBLICIDAD

“Unzúe está capacitado para entrenar al Barça”

Juan Carlso Unzúe es el segundo entrenador del Barça y uno de los nombres que suenan para sustituir a Luis Enrique. Andrés Iniesta le valoró positivamente: “Ya estuvo con nosotros hace un tiempo y estos últimos años ha vuelto a estar. Unzué conoce muy bien todo lo que rodea a este club y cómo funciona. Seguro que capacitado, preparado e ilusionado para entrenar al Barça lo está”.

Iniesta destaca el estilo de Valverde

Otro de los candidatos para sustituir a Luis Enrique es Ernesto Valverde. Iniesta destaca de él su estilo de juego: “Valverde es un gran entrenador, que ha hecho una gran labor en sus equipos y lo ha hecho con un estilo muy marcado”.

PUBLICIDAD

“En el Barça no vale solo con ganar”

Iniesta sabe lo difícil que es ser entrenador del Barça, y avisó de ello al futuro sustituto de Luis Enrique: “El próximo entrenador tendrá que tener mucha suerte y mucha paciencia. Al final, el que elija el club será el ideal. En el Barça no basta con ganar”.

Iniesta ve con buenos ojos el regreso de Thiago

El regreso de Thiago Alcántara al Barça el próximo verano suena cada vez con más fuerza. Iniesta abrió las puertas al regreso del canterano culé: “Su fichaje sería una gran noticia, es uno de los mejores centrocampistas que hay. Además, todavía es joven y con mucho tiempo para aprender”.