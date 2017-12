MIGUEL NAVARRO| Andrés Iniesta ha mostrado su preocupación porque el Real Madrid pueda firmar a Neymar Jr el próximo verano. Afirma que le molestaría ver a un jugador tan determinante y que ha tenido su club recientemente vistiendo la camiseta del eterno rival. Destaca que se decanta por Messi como el mejor de la historia para contrarrestar las palabras de Cristiano y no se ve como el mejor jugador español de siempre.

PUBLICIDAD

“Quizás me molestaría porque es un jugador determinante y en ese caso de que se diera el rival se reforzaría. En el fútbol todo puede pasar. Hemos visto situaciones que parecen imposibles y se han dado” ha afirmado Iniesta sobre la opción de Neymar y el Real Madrid.

Iniesta sobre Cristiano: “Está entre los mejores pero para mi el mejor es Messi”

El manchego ha querido tomar la palabra sobre las declaraciones de Cristiano donde destacaba que él era el mejor de la historia. Iniesta matiza y afirma que, pese a que le ve entre los mejores, el mejor es Leo Messi.

PUBLICIDAD

“No sé si exactamente son las palabras… Cada uno es libre de opinar y de sentir. Un jugador de su talla, con cinco Balones de Oro, evidentemente está entre los mejores. A partir de ahí, cada uno tenemos nuestros percepciones. La mía es clara. Me decanto por mi compañero, que es Leo. Pero cada uno es libre de tener sus propios gustos”, afirmó Iniesta.

Además, al ser preguntado sobre si se ve como el mejor jugador español de la historia, Iniesta ha preferido ser cauto: “No me proclamaría el mejor jugador de la historia. No creo que lo llegue a sentir o pensar. Seguramente si lo preguntamos por ahí, saldrían nombres diferentes. La diversidad es buena. Lo que sí me siento es orgulloso después de todos estos años”.