ULISES SÁNCHEZ-FLOR| Un líder sin la aparición de sus líderes. La victoria del Real Madrid la maquilló un golazo de Isco, a falta de cinco minutos para el final, para hacer el dos a cero. Un excelente remate del malagueño, a pase de Cristiano Ronaldo. Los papeles cambiados en una tarde extraña del equipo de Zidane.

En el minuto 87 apareció Nacho, otro de los jugadores secundarios, para marcar de cabeza un balón rechazado del larguero en un lanzamiento de falta de Bale. El tres a cero no refleja la realidad de una victoria sufrida ante un buen Alavés. El equipo de Mauricio Pellegrino dominó al de Zidane en la segunda parte, creó ocasiones para empatar y pagó su falta de puntería. La asignatura que no suspende el Real Madrid. Juega mal, pero gana.



La BBC no convenció. Otro partido que deja dudas y en el que quedan señalados Bale y Cristiano Ronaldo. Tuvieron una de esas tardes torpes y desafortunadas. Espesos, imprecisos, mal coordinados y sin puntería. Al galés y al portugués se les pide que, en este tramo de la temporada, marquen las diferencias para ganar los títulos. Contra el Alavés no lo hicieron.

Zidane no cambió a ninguno de los dos, pitados por el público impaciente del Bernabéu, que no perdona la falta de eficacia de las dos estrellas. El galés y el portugués acabaron el partido y el francés, autor del primer tanto y el más inspirado en la primera parte, fue cambiado. Incomprensible la decisión de Zidane. Es puro tacto el entrenador francés. Quitó a Benzema para meter a Lucas Vázquez y girar al 4-4-2. Con el cambio de sistema, con el equilibrio, llegaron los goles de la tranquilidad.



Hay poco que destacar del triunfo del líder. El golazo de Isco reivindica a un futbolista que generó mucho fútbol en la primera parte y que supo finalizar una de las jugadas que no pudieron Cristiano y Bale. Un Isco que sigue sin renovar, que tiene en vilo al club y que demuestra que está para jugar más minutos y tener presencia en los partidos importantes de la temporada.