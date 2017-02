MIGUEL NAVARRO| Isco recuperó sensaciones en El Sadar ante Osasuna. El malagueño volvió a contar con la confianza de Zidane en el once titular y resultó decisivo para conseguir los tres puntos en Pamplona. Sin embargo, el del Arroyo de la Miel no termina de firmar una renovación que se antoja complicada por las ofertas que tiene en su mano y la falta de minutos que le otorga Zidane.

Isco cumple contrato en 2018. En el Real Madrid, la política en torno a renovaciones destaca por abordar la continuidad en los contratos con un margen de dos temporadas, es decir, que los contactos con el malagueño ya se produjeron la temporada pasada. No obstante, las negociaciones no fructificaron. Isco entiende que para renovar por el Real Madrid deben asegurarle una mayor cuota de minutos, algo que desde el cuerpo técnico entienden que no es posible asegurar a ningún jugador.

La renovación de Isco no se resuelve con dinero

Los contactos para conseguir una prolongación de contrato con Isco se retomaron hace escasos meses. Sin embargo, y para sorpresa en el Real Madrid, el malagueño se negó a firmar una extensión de contrato. A diferencia de la mayoría de problemas en conseguir llevar a buen puerto este tipo de renovaciones, el dinero, en el caso de Isco no supone un hándicap.

Actualmente, el malagueño es de los peores pagados de la plantilla del Real Madrid. Situado en el tercer escalafón salarial, el malagueño percibe dos millones de euros netos, una cantidad ‘ínfima’ dentro de la plantilla blanca sólo superior a lo que tienen por contrato los canteranos blancos. El club de Concha Espina le ofrece seis millones de euros, una cantidad que le metería de lleno en el segundo escalafón salarial.

Zidane no termina de garantizarle la titularidad

Zidane está prendado del talento del malagueño, sin embargo no termina de ver equilibrio en su esquema defensivo cuando el malagueño forma parte del equipo en detrimento de Kovacic o Kroos, jugadores que le dan una mayor presencia en el centro del campo. Además, no juega precisamente a su favor las constantes declaraciones del del Arroyo de la Miel asegurando que escuchará ofertas este verano si no termina de tener continuidad en un equipo donde quiere triunfar.

La realidad es que desde Concha Espina entienden que este verano será puerta grande o enfermería en el ‘Caso Isco’. Es decir, o renueva con el club blanco o será traspasado. Zidane constantemente le pide dar un paso adelante y ofrecer más al equipo para poder afianzarse como titular en sus planes, algo que Isco, al menos a nivel ofensivo, ya empezó a plasmar en el terreno de juego de El Sadar.