JUANMA PÉREZ-NOYA | Para muchos, la cesión del ’10’ ha sido un negocio ruinoso. ¿Realmente James ha sido un regalo de Zidane a Ancelotti? Las cifras de la operación están muy por debajo de lo que el Real Madrid pagó por él. Sin embargo, hay una clara lectura positiva. Sin duda alguna, el criterio deportivo es la prioridad actual en el Bernabéu.

James le costaría al Bayern menos de 50 millones

Las informaciones que situaban al colombiano al lado de Ancelotti se conocieron el lunes. Después de que el interés del United se enfriase, los bávaros pasaron al ataque. Al contrario que en el caso de Morata, Zidane no quería que James se subiera al avión camino a la gira estadounidense de pretemporada. Ni el entrenador, ni el propio futbolista.

De esta forma, las circunstancias se precipitaron. Ninguna de las ofertas que han llegado a Chamartín alcanzan los 70 u 80 millones que, en principio, solicitaban por el mediapunta. Por contra, el Bayern mostró interés por cerrar cuanto antes la operación.

La situación empujaba al acuerdo y, al final, ha primado el interés deportivo. En Múnich pagarán 5 millones por cada uno de los dos años de cesión. Pasado ese tiempo, en junio de 2019, el Bayern podrá comprar a James por 35,2 kilos. Esta opción no es obligatoria, de forma que no tienen porqué ejecutarla si no están contentos con su rendimiento.

A estas cantidades se sumarán unos pocos millones adicionales por ciertos objetivos. Por tanto, cambiar el Bernabéu por el Allianz saldrá por unos 45-50 millones. El sueldo (8 por temporada), eso sí, correrá a cargo de los alemanes.

Si el Bayern no le quiere, James regresará al Real Madrid con 28 años

Este 12 de julio, el cafetero cumple 26 años. De esta forma, si los bávaros deciden no comprarle, regresaría al Real Madrid con 28. Una edad perfecta para seguir al máximo nivel. Le quedaría aún una temporada de contrato en Concha Espina. Así, Zidane o quien entrene al club blanco entonces, podrá pedir su renovación o promover una venta.

James Rodríguez se despide:

“Me embarga la gratitud, 3 años maravillosos vistiendo con orgullo esta camiseta”

De cualquier forma, esta operación demuestra, aún más, el cambio de modelo. Hasta hace muy poco, Florentino Pérez no habría dejado escapar un jugador de semejante calidad y proyección internacional. Ahora, por contra, impera únicamente el criterio deportivo.

James costó entre 70 y 80 millones y se va por algo menos de 50 kilos

No es relevante ni su rendimiento económico ni el dinero que se pierde al dejarlo salir por una cantidad inferior. La palabra de Zidane, el hombre que ha hecho posible el primer doblete de Liga y Champions en medio siglo, es lo único que vale. Zizou consideraba que debía salir, y se ha buscado la solución más rápida. En dos años, el tiempo dará o quitará razones.