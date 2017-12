James se rinde a Cristiano Ronaldo por su quinto Balón de Oro

U.S.F. / James tiene claro que Cristiano Ronaldo es el merecedor del Balón de Oro, el quinto para el portugués. El colombiano pone en valor la temporada que hizo el portugués con una racha goleadora en la Champions y en la Liga que fue clave para que el Real Madrid ganara los dos títulos. James elogia la profesionalidad de su ex compañero, del que destaca que siempre trabaja para superarse y su ambición por ganar y ser mejor.

James es otro de los jugadores que se rinde a Cristiano Ronaldo y le felicita: “Para mí es el justo vencedor del premio. Cristiano Ronaldo firmó un gran año y me alegro por él. Es su quinto Balón de Oro. Eso tan solo muestra lo que es a día de hoy. No para de superarse a lo largo de su carrera, eso hace de él un excelente jugador”.

“Estoy disfrutando en el Bayern”

El Bayern de Múnich ha quedado segundo del grupo pese a ganar en el último partido al PSG y no podrá enfrentarse al Real Madrid en los octavos de final. No habrá morbo, de momento, sobre un posible regreso de James al Bernabéu: “Creo que ya no quedan rivales fáciles en la Champions. Es dura sí o sí, sobre todo tratándose de los octavos de final. Habrá que estar a tope, no importa el rival que nos toque al final. Eso sí, volver al Bernabéu sería algo bonito. A ver lo que pasa más adelante”.

Ha recuperado la felicidad en el equipo muniqués. Titular ante el PSG y decisivo con sus pases medidos y talento. James, pese a que fue un fichaje de Ancelotti, se encuentra identificado con Heynckes. “Estoy pasando por un gran momento que se debe también a que estoy teniendo más minutos en el campo. La consecuencia es que me están saliendo las cosas que me propongo. Cuando uno juega y puede poner a prueba su talento, todo es mas fácil. Sobre todo, cuando estás al lado de grandísimos jugadores como los tiene el Bayern. Estoy disfrutando y sólo quiero ayudar a mi equipo a ganar“.