ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Queda demostrado que lo Zidane con James no es pasión. El colombiano fue el primer cambio en Leganés y se marchó del campo cabizbajo, sin hacer intención para darle la mano al entrenador y dando un golpe en el banquillo. Su enfado delata su relación con el entrenador. Es distante. No ve que tenga futuro con Zidane. Si no juega un partido entero contra el Leganés, con el resultado a favor, tiene difícil triunfar en el Real Madrid mientras esté el técnico francés.

James no acepta el rol que tiene para Zidane en el Real Madrid

James hizo el primer gol en Butarque y dio ritmo al juego ofensivo. Dejó muestras de su clase y le puso ganas. Incluso fue a meter la pierna en los balones divididos para sumar puntos. Pero no es suficiente. No estará en el once de gala cuando lleguen los grandes partidos. El sábado lo comprobaremos en el derbi. Será otra vez suplente en un día de audiencia millonaria. Como se espera en el Clásico. No es ni el jugador numero 12. No es ni el primer cambio para salir desde el banquillo y es el primero en salir cuando es titular. Esto es lo que provoca que James se enfade y tenga que plantear su salida. Un enfado y un disgusto que no ocultó en su cambio en Butarque. El colombiano salió del vestuario con un buen mosqueo. Está tocado.

Zidane, molesto con el comportamiento de James en el Real Madrid

Zidane está molesto con este tema. Cree que le buscan las cosquillas y es un tema que desestabiliza. Dijo tras el partido que no tiene nada contra James, que no es verdad que haya mal rollo y entiende que esté enfadado. Pero James, que para Zidane es un jugador más, no lo es para el club. Es una estrella en Colombia y en Sudamérica. Es el máximo goleador de su selección. Allí baila tras los goles con sus compañeros. Aquí golpea el banquillo. El mosqueo de James es grande y el trabajo lo tienen ahora sus compañeros (Sergio Ramos y compañía) para que eviten otra rajada como la del Mundial de clubes en Japón.