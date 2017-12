JUANMA PÉREZ-NOYA | Lo tiene claro. Tras marcharse del Real Madrid muy decepcionado con Zidane, James no piensa en regresar al Santiago Bernabéu. “No, no pienso en eso. Me quedan dos años de cesión en el Bayern, estoy en muy buen momento y soy feliz en Múnich“, afirmó en una entrevista para ‘Noticias Caracol’.

James cree que Cristiano se equivocó: “esta plantilla no es peor”

Tras caer ante el Tottenham, Ronaldo argumentó que el equipo de esta temporada era menos competitivo que el de la anterior. “Se fueron Pepe, James y Morata y ahora, en su lugar, hay jóvenes, que también son muy buenos, pero que no tienen tanta experiencia”, explicó. Sin embargo, el colombiano no ve las cosas como CR7.

Y por dentro pensaba… "Joderos que no estoy yo para entrar desde la banca y solucionarlo" RASTASTASSS!! pic.twitter.com/ZS0PVTvkI2 — Luis Amaranto Perea (@Luis_Amaranto_P) 15 de diciembre de 2017



“Lo dijo cuando pasaban por un mal momento. Ahí se dicen palabras que no se deben“, descartó Rodríguez. Según él, “el Real Madrid tiene muy buenos jugadores para hacer una buena campaña”. “De esta situación van a salir porque es un equipo grande, tienen equipo para poder cambiar todo esto”, aseguró.

Por otro lado, el cafetero reconoce que dejó “muy buenos compañeros y amigos en Madrid”. “Veo sus partidos siempre que puedo”, añadió. Aun así, sorprende que diga que sólo sigue hablando con tres jugadores: Sergio Ramos, Marcelo y Benzema.

Mientras siga Zidane, James no regresará al Bernabéu

De niño era su ídolo y, cuando se puso a sus órdenes, fue el más crítico con él. James sabe que Zizou no contaba con él. De hecho, hasta lo descartó en la final de la Duodécima. Florentino Pérez lo sabía y por eso aceptó una salida por unas cifras muy por debajo del nivel del mediapunta.

Normal, por tanto, su frialdad cuando le preguntan por su regreso a la casa blanca. En junio de 2019, finalizará su cesión al Bayern y, según sea la situación entonces, volverá al Real Madrid o le venderán a otro club. A día de hoy, a Rodríguez no le va el merengue. “No pienso en mi regreso. Por ahora estoy pensando en el Bayern Múnich. Estoy 2 años a préstamo, estoy pasando por un buen momento aquí y estoy feliz“, concluyó.