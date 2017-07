James tiene que traspasar el ’10’ a Marco Asensio

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El Real Madrid tiene atado a Dani Ceballos. El siguiente paso tiene que ser buscar una salida a James. El colombiano pierde más peso en los planes de Zidane con la promesa que se le ha hecho al exbético de que tendrá minutos en una plantilla con un once muy definido. No hay secretos en el Real Madrid. Si los titulares están bien, el once se recita de memoria: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema. Pese a que Isco jugará de inicio la final de la Champions en Cardiff contra la Juventus. Bale recuperará su status de primer espada.



El plan tiene que pasar por acelerar la venta de James y relanzar a Marco Asensio

James tiene más complicado rascar minutos con Ceballos. Ya lo tenía con Marco Asensio. Así que el plan debería pasar por empezar a acelerar la venta del colombiano (no es fácil) y relanzar la prometedora carrera Marco Asensio. El chaval tiene pinta de coger el dorsal ’10’. Le tiene que quedar como a una novia un vestido de alta costura. Bellísimo. Espectacular. Ese ’10’ tiene que ser para Marco Asensio, del que está enamorado Zidane.





El ’10’ se identifica como el dorsal de la estrella en un equipo. James no tiene perspectivas de conseguirlo. Marco Asensio está en el proceso correcto. La estrella seguirá siendo Cristiano Ronaldo. El portugués tiene la marca registrada con el ‘7’. Hay que ir puliendo un buen ’10’ en el Madrid. Un príncipe. Ese es el talentoso y descarado Marco Asensio. James sabe, desde hace mucho tiempo, que si se queda tiene casi imposible triunfar con Zidane. Con Dani Ceballos le han dado la puntilla. Al colombiano no le queda otra que traspasar el ’10’ a Marco Asensio.