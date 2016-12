Jorge Mendes, el prestigioso agente de James Rodríguez, ha confirmado que no hay ninguna posibilidad de que su representado salga este mercado invernal del Real Madrid. Tras las incendiarias declaraciones del colombiano, todo hacía prever que se podría llegar a un acuerdo para formalizar su salida del club blanco pero la sanción del TAS ha echado marcha atrás a toda posibilidad.

“James no se irá en enero”, afirmó Mendes a AS para sellar todos los rumores sobre una posible salida en esta ventana de mercado. James, que disfruta de las Navidades en Colombia, está convencido de que puede revertir su situación aprovechando las oportunidades que tendrá en Copa. El duelo ante el Sevilla es una motivación para el jugador y cree que ahí puede cambiar la percepción que tiene de él Zidane.

James ya mira al futuro en una ventana importante para el Real Madrid, la del verano de 2017. Si su situación actual no cambiara en el club blanco, el colombiano volvería a protagonizar el mercado de traspasos en el Real Madrid. Manchester United y Chelsea podrían lanzarse a por él. Inter y Bayern entrarían también en la puja. El Madrid, que ya sin sanción del TAS escucharía ofertas, no vendería si no recupera la inversión de 80 millones que hizo en su día. James tiene contrato hasta 2020 por lo que los blancos no tendrán prisa en caso de subasta veraniega…