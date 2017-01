El futuro de James Rodríguez sigue dando pie a multitud de rumores. Si ayer mismo nos hacíamos eco de una información de la prensa de las islas en la que se aseguraba que el jugador aún estaba valorando la posibilidad de abandonar la disciplina del Real Madrid, hoy ponemos la atención una noticia que apunta en sentido contrario y que viene a dejar claro que ni el colombiano ni el club blanco tienen intención de romper su vínculo.

PUBLICIDAD

De hecho, durante las últimas horas, ambas partes han sido capaces de repeler hasta tres virulentos ataques de otros tantos conjuntos del emergente fútbol chino que estaban dispuestos a tirar de talonario para completar su fichaje. “Los tres equipos chinos realizaron ofertas por encima de los 100 millones de euros por James Rodríguez. La respuesta del Real Madrid fue que no se vende (…) James Rodríguez tiene intención de triunfar en el Real Madrid y ninguna gana de irse a una liga que está para hacer caja y jubilarse”, reveló el periodista Eduardo Inda durante su comparecencia en el programa deportivo de Atresmedia.

El trío de pretendientes orientales estaba compuesta por el Hebei China Fortune, conjunto que dirige el chileno Manuel Pellegrini; el Guangzhou de Luiz Felipe Scolari y Jackson Martínez, y el Shanghai Shenhua, escuadra que maneja el uruguayo Gustavo Poyet y que hace escasos días contrató al argentino Carlos Tévez.

Por cierto, el director de OK Diario también desveló que James ha seguido a pies juntillas el consejo de sus compañeros de vestuario, quienes le pidieron que no mostrase en público su malestar por el rol que le ha asignado Zinedine Zidane. “Le pidieron que no hablase por miedo a que la liase como en Japón y ha cumplido con su promesa. Este silencio le ha otorgado la confianza de Zidane y los pesos pesados le han dicho que es fundamental para el triplete”, completó.