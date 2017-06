Recado a James: “Los jugadores no se van cuando quieren sus papás”

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / Florentino Pérez sigue en su idea de que no se va a malvender a ningún jugador. Sus razones tiene. La plantilla que maneja Zidane ha conseguido ganar la Liga y la Champions y no hace falta una revolución. No hay prisas en el Real Madrid para moverse en el mercado de fichajes. Pero sí es verdad que hay dos casos especiales. Se trata de Morata y James.



Morata ha llegado a un acuerdo con el Manchester United y ahora falta que se cierre la cantidad del traspaso con el Real Madrid. El verano no ha hecho más que comenzar y en el club blanco están convencidos de que la cifra irá aumentando. Morata y James, si tienen que salir, será por no menos de 80 millones de euros. El Manchester United tiene una urgencia en la delantera con la lesión de Ibrahimovic y acabará subiendo su oferta por Morata. No preocupa, por lo tanto, el asunto del delantero.

James no quiere quedarse en el Real Madrid para ser suplente

El caso de James es distinto. El colombiano no asume el rol de suplente. Zidane tiene otras preferencias. Como Marco Asensio, que entró desde el banquillo en la final de la Champions ante la Juventus y marcó un gol. El ’10’ se quedó fuera de la convocatoria y se enfadó. Se quiere ir, pero no hay ofertas por el colombiano como sí las hay por Morata.



James guarda silencio y su estrategia pasa por ganar tiempo para que el Real Madrid le facilite la salida. En este escenario, Florentino mantiene que no va a regalar al colombiano. “Cómo voy a devaluar a uno de los mejores jugadores que hay en el mundo que es James. Lo que pasa es que James es jugador del Real Madrid y tampoco se van los jugadores del Madrid cuando quieren ellos, sus papás o sus agentes. Y nosotros tenemos que hacer coincidir los intereses de los jugadores, pero sobretodo prevaleciendo los intereses del club”, dijo el presidente en el programa ‘El primer palo’ de esRadio. Un recado para James.