Hace justo una semana, multitud de medios de nuestro país dieron por hecho que el canario Jesé Rodríguez se convertiría en nuevo jugador de la UD Las Palmas. Pues bien, según avanzan los días va quedando cada vez más claro que su desembarco en el cuadro amarillo no resultará tan sencillo como podía parecer.

Es cierto que los insulares pueden apelar al sentimiento y al cariño, pero su economía no está ni mucho menos preparada para soportar el elevado salario de este jugador al que su club, el París Saínt-Germain, sólo cederá si tiene la constancia de que el conjunto que le abre las puertas es capaz de abonarle su ficha durante lo que resta de curso.

Por ese motivo, otras escuadras de la talla de AC Milan, Liverpool y AS Roma se encuentran ahora mismo mucho mejor posicionadas en la carrera para hacerse con los servicios del ex del Real Madrid. Todas ellas gozan del dinero necesario para aforntar esta operación y sólo necesitarían el ok del futbolista para poder contar con sus servicios.

“Le queremos mucho y es un orgullo que un jugador de su talla destaque mostrando es nivel portentoso. No sé si están al corriente, pero Liverpool, AC Milán y Roma quieren a Jesé y están dispuestos a pagar lo que cobra. Nosotros, no. Pero tenemos otras cosas (…) Jesé Rodríguez es un gran futbolista y para nosotros representa una persona especial. Quiere venir, pero es propiedad del PSG, con un salario acorde a su nivel y es muy elevado. A día de hoy, no podemos afrontar un salario del nivel de un jugador y de un equipo de la máxima condición. Podría venir si se dan las circunstancias y estamos luchando para que se den”, reconoció el presidente del conjunto canario, Miguel Ángel Ramírez, en declaraciones de las que se hace eco el diario As.