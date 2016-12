Jesús Vallejo, central del Real Madrid cedido en el Eintracht alemán, confesó en una entrevista concedida al diario Marca estar en constante comunicación con el club blanco, al que sigue todos los fines de semana junto a su Zaragoza. La Selección absoluto, aún lejos para el prometedor futbolista de 19 años.

Indicaciones del Real Madrid: “En su día me dijeron que iban a estar en constante seguimiento. Que no me iban a llamar todas las semanas pero que fuese consciente de que me iban a estar siguiendo. Con los que más trato tengo es con la gente que de los servicios médicos, que me siguen a nivel de alimentación y de preparación. Con ellos tengo una comunicación semanal”.

Seguimiento del fútbol español: “Estoy siguiendo a estos dos equipos que dices. Al Madrid en Primera y al Zaragoza en segunda. Todo lo que puedo, porque a veces coincide con nuestros partidos. Entonces veo las repeticiones. Soy un apasionado del fútbol español”.

“Si un día firme por el Madrid es porque quiero jugar allí”

Su sueño: “Siempre lo he dicho. Si un día firmé con el Real Madrid es porque tengo la ilusión de jugar allí. Tengo esa mezcla de sentimientos. Debo estar centrado en lo que tengo que estar, en el Eintracht, y si no lo hiciera me equivocaría. Pero también está claro que tengo la ilusión y el sueño de jugar algún día en el Madrid”.

Salto a la Selección absoluta: “Tenemos un reto muy importante con el europeo sub 21 de Polonia. Nos acabamos de clasificar después de una exigente fase de clasificación. Me gusta ir paso a paso y el siguiente objetivo, es Polonia”.