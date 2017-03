MIGUEL NAVARRO| Karim Benzema puede volver a la selección francesa. El seleccionador Didier Deschamps, en declaraciones a Le Parisien, ha afirmado que no le guarda rencor por el ‘Caso Sextape’. Destaca que sigue siendo uno de los mejores delanteros de Francia y que su convocatoria puede ser inminente. La selección gala se mide el 25 de marzo ante Luxemburgo.

Didier Deschamps ha levantado el castigo a Karim Benzema. El delantero francés tuvo que ver la Eurocopa de su país desde casa por la presunta extorsión a su compañero de selección Mathieu Valbuena. El seleccionador galo rehusó convocarle aunque ahora afirma que no le guarda rencor.



“Si considero que tengo que llamarle porque es bueno para la selección lo haré. Mi decisión es meramente deportiva y por el interés del equipo. La institución está por encima de todo. Pasó lo que pasó, pero no le guardo rencor” destaca Deschamps.

Además, confirma que piensa en él para reforzar la selección francesa. Benzema dejó unas declaraciones en Marca donde afirmaba que el técnico se plegaba a una parte racista de Francia. Ahora Deschamps perdona este comentario y destaca que no influirá en si es convocado de nuevo o no.

“Otros jugadores han podido hacer declaraciones en mi contra y eso no me ha impedido convocarles. Una selección no es ‘este me cae bien’, ‘este no me cae bien’. Sigue siendo uno de los mejores delanteros de Francia“, puntualiza Deschamps.

Una presunta extorsión con vídeo sexual que cambió la vida de Benzema

4 de noviembre de 2015. Karim Benzema es detenido y puesto a disposición de la justicia en Versalles. La presunta extorsión a su compañero de equipo Valbuena con un vídeo de contenido sexual le cambió la vida. Sin sentencia todavía pese a haber transcurrido más de un año, el francés fue apartado de la selección. Se quedó sin Eurocopa y fue sometido a un juicio público de carácter mundial.

Recientemente, su abogado solicitó la anulación del juicio tras levantarse la fianza, aunque la justicia francesa rechazó la apelación. Benzema podría sentarse en el banquillo este año para ser juzgado por un delito castigado con hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa.