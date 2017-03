MIGUEL NAVARRO| El cŕedito de Karim Benzema en el Real Madrid se ha agotado. Con la irrisoria cantidad de cinco goles en Liga, el francés con el ‘9’ a la espalda desluce el dorsal que otros sacaron brillo. Un equipo campeón de Liga no puede ver como su delantero ve menos puerta que Gerard Moreno o Vicente Ibrorra.

Benzema, mucho crédito, poco rendimiento

El francés cumple la que es su octava temporada como delantero del Madrid. Con 231 partidos disputados hasta la fecha en Liga, el ‘9’ del Madrid cosecha 116 goles. Sin embargo, nunca ha sido incluido dentro del mejor once de la FIFA.

Con dos Champions y tan sólo una Liga en su trayectoria como madridista, el balance individual se antoja escaso para un jugador al que le han ido retirando la competencia. Higuaín, con mejor marca goleadora en Nápoles y Juventus desde su salida, o incluso Chicharito en el Leverkusen (10 goles en 20 partidos) superan su registro esta temporada.

Con una calidad y talento incuestionable, Benzema hace mejor a sus compañeros. Las medias de Cristiano y Bale aumentan con él en el campo, pero tan sólo Mourinho y la temporada pasada Zidane le han hecho superar la veintena de goles en Liga.



El Madrid necesita un ‘9’ que dé miedo

La tradición de grandes nueves que han vestido la camiseta del conjunto blanco se remonta al Madrid de las Copas de Europa. Desde Puskas, pasando por Santillana, Hugo Sánchez, Ronaldo o Van Nistelrooy, el club blanco siempre ha tenido un ariete que atemorizaba al rival.

Desde la salida del holandés, el club blanco lleva sin tener un ‘9’ que dé ‘miedo’ desde el túnel de vestuarios. Un delantero que, de manera indiscutible, se encuentre entre los dos o tres mejores del mundo.

Las defensas rivales saben que se van a encontrar a un gato en lugar de un león. El Madrid debe girar este verano y poner fin a esta situación. Se necesita una referencia ofensiva más cuando la media goleadora de Cristiano comienza a descender paulatinamente.

Benzema, el ‘Enfant Terrible’ que nunca se adaptó al Bernabéu

Karim Benzema no termina de agradar al Bernabéu. Una grada que valora el talento, pero sobre todo el esfuerzo, no le ha hecho suyo en ningún momento. La indolencia del francés sin balón y el escaso sentimiento mostrado en cada lance del juego le condenan.

En cuanto su rendimiento no ha estado acorde con lo que se exige en el Madrid, han venido los problemas. En el club blanco no se perdona la falta de esfuerzo si no es a base de perforar la red.