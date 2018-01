Caso Kepa: el Athletic no escucha ofertas y pide al Real Madrid la cláusula

ULISES SÁNCHEZ-FLOR / El presidente del Athletic, Josu Urrutia, no quiere negociar con el Real Madrid. No escucha ofertas por Kepa Arrizabalaga y se remite a la cláusula de 20 millones de euros. Una medida que considera necesaria para demostrar ante los aficionados que la voluntad del futbolista es la de marcharse de un club que ha sido su casa.

Crece la tensión entorno a la situación de Kepa. Urrutia sigue sin tener una respuesta de los agentes de Kepa ni del propio portero. No se manifiestan y consideran que ya ha tomando la decisión de marcharse al Real Madrid. El joven portero tiene la intención de salir en este mercado de invierno porque es consciente de que si se queda en Bilbao no va a jugar. Estaría ‘apartado’ por no renovar.

Kepa tiene que pasar por el mal trago de pagar la cláusula

El ambiente en Bilbao se va haciendo más insoportable con el ‘caso Kepa’. Los aficionados entienden que se han hecho mal las cosas con esta renovación. Que el club no lo ha llevado bien y que el portero ha dejado pasar el tiempo para hacer valer su posición. En junio se puede ir libre.

Por estos motivos, Urrutia se niega a negociar con el Real Madrid y exigirá la cláusula de rescisión. Kepa tendrá que pasar por el mal trago de pagar si quiere marcharse en enero. No le queda otra opción porque los aficionados también le acusan de ‘traición‘.