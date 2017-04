ULISES SÁNCHEZ-FLOR | Keylor Navas será el portero titular contra el Atlético de Madrid. El portero costarricense no llega en su mejor momento, pero Zidane mantiene la confianza. No quiere un cambio ni una revolución, por ahora, en este puesto. Pero la situación no es la idónea. Keylor sigue en entredicho. No acaba un partido sin recibir críticas.

Keylor Navas, criticado, será titular en el derbi frente al Atlético

Su última actuación, contra el Leganés, tampoco despejó la sospecha de la inseguridad. El Real Madrid volvió a encajar dos goles por culpa de una mala defensa. Keylor no deja la portería a cero. No tiene uno de esos partidos en los que convierta sus intervenciones en decisivas. Las críticas se centran en su indecisión para salir de la portería, el achique en el uno contra uno y la seguridad en el blocaje. La irregularidad genera un temor.

Zidane rotó la portería tras el parón, dio descanso a Keylor contra el Alavés y jugó Kiko Casilla. Este último volvió a dejar la portería a cero. Dejó la sensación de ir bien por arriba, contundente, seguro, con plena confianza y autoridad. Hace competencia a Keylor y el debate sigue abierto. Zidane anima y tranquiliza al costarricense ratificando que es el portero número uno. Seguirá apostando por él en el derbi y servirá, de nuevo, para corroborar la fiabilidad. El mes de abril está cargado de grandes y decisivos partidos (Atleti, Bayern de Múnich y Barcelona) y Zidane tendrá que valorar si conviene hacer el cambio de Kiko por Keylor.

Keylor Navas tendrá enfrente al Atlético de Oblak

El derbi presenta un duelo de porteros. Keylor Navas contra Oblak. El rojiblanco llega con una buena racha. El Atleti ha ganado los últimos cinco partidos de Liga y el esloveno ha sido capaz de dejar la portería a cero en cuatro de ellos. Esto es lo que se le pide al costarricense. Acabar un partido imbatido. Las comparaciones entre el portero del Real Madrid y del Atleti serán inevitables.