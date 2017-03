ULISES SÁNCHEZ-FLOR | A Keylor Navas le falta una parada de cine. Una de esas intervenciones que deje en mal lugar al resto del equipo. De esas tuvo muchas Casillas. El Madrid de Iker defendía igual o peor que el de Zidane, pero el portero aparecía con más regularidad. Casillas no era infalible, pero tenía intervenciones milagrosas. El portero del Real Madrid tiene que ser tan importante como el mejor goleador.

Keylor Navas ha encajado 31 goles en 25 partidos

Hay un agujero en la defensa y en la portería del Real Madrid. Keylor Navas ha encajado 31 goles en 25 partidos. Los mismos que recibió en los 45 partidos que disputó la temporada pasada. El dato preocupa en el Madrid, disgusta a la afición y mantiene el debate abierto en los medios de comunicación sobre el estado de forma del guardameta costarricense. ¿Está siendo Keylor Navas el culpable de la cantidad de goles que recibe su equipo? ¿Hay que señalar también a los defensas y la fragilidad del equipo? ¿Tiene que fichar el Real Madrid a otro portero?

Los goles son culpa de un equipo que ha perdido solidez y que, como dice Zidane, pese a que le moleste a Sergio Ramos, entra mal a los partidos y se despista. Falta concentración, pero también implicación. Si el equipo ha perdido capacidad realizadora porque, entre otras cosas, Benzema no ve portería y con el regreso de la BBC defiende menos, lo que pide el entrenador es que no se descuide el trabajo sin la pelota. El Madrid, sin ella, es un caos y, como el Barcelona, se parte por el centro del campo. Sin puntería, desorganizado y con despistes el que sale perjudicado es Keylor Navas porque no hace milagros.

Keylor Navas ha encajado 7 goles en los últimos 3 partidos

No es el portero de la temporada pasada, pero no parece justo que se carguen las críticas en su figura. El Madrid ha encajado 7 goles en los 3 últimos partidos (Valencia, Villarreal y Las Palmas). Keylor sólo ha dejado la portería a cero en 5 encuentros cuando la temporada pasada lo hizo en 22 y su media ha subido a más de un tanto por partido. Esto dicen los datos. Las sensaciones son otras y por ellas se le va a evaluar al final de la temporada. Es injusto decir que el Madrid encaja más goles por su culpa, pero es cierto que tiene errores de bulto. Como perder la portería en el Sánchez Pizjuán o quedarse a media salida ante el Nápoles, Las Palmas y caer de culo en el remate de Orellana en Valencia. Keylor debería ser tan importante como Cristiano.