DAVID DE LAS HERAS | Keylor Navas volvió a ser señalado tras el empate del Real Madrid por 3-3 ante Las Palmas. El portero de Costa Rica erró en su salida en el tercer gol de Boateng para Las Palmas. El meta salió demasiado acelerado y Boateng le regateó para anotar el tanto.

Salida en falso de Keylor en el gol de Boateng

Un pase en largo de Jonathan Viera provocó un balón dividio al que fueron Keylor Navas y Boateng. El delantero de Las Palmas regateó al meta madridista y marcó. El meta madridista salió demasiado acelerado a cortar el balón y no midió bien. El costarricense fue abucheado por la afición madridista cada vez que tocaba el balón después del gol recibido.

Zidane confía en Keylor Navas

La confianza de Zidane en Keylor Navas es total. El técnico francés ha declarado públicamente su apoyo al portero, pese a que esta temporada no esté a su mejor nivel. El portero ha cometido errores recientes como en el gol del Sevilla que supuso la derrota del Real Madrid en Liga y ante el Nápoles en la ida de los octavos de Champions, provocando el gol de Insigne. Pese a ello, Zidane confía en Keylor.

El futuro de la portería del Real Madrid, cada día más incierto

Nadie sabe quién será el portero del Real Madrid la próxima temporada. Muchos son los nombres que se acercan a la portería del equipo blanco. La continuidad de Keylor Navas la próxima temporada parece cada día más complicada, al menos como portero titular. La afición madridista demanda un portero de mayor nivel del costarricense.

De Gea y Courtois parecen las opciones favoritas del Real Madrid y de su afición de cara al próximo verano. El fichaje de uno de los dos no será fácil. El refuerzo en la portería blanca no puede que no provoque la salida de Keylor, podría quedarse como suplente.