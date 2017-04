MIGUEL NAVARRO| Kiko Casilla, titular ante el Alavés, ha defendido a su ‘rival’ por el puesto y a la vez compañero Keylor Navas. El portero tildó de “injustas” y calificó como “falta de respeto” todo lo que ha tenido que escuchar el guardameta costarricense. Además entiende como algo “normal” que se busquen nuevas opciones en la portería.



“Creo que lo bueno de esto es que somos un equipo compensado y juegue quien juegue lo puede hacer bien. Es bastante injusto todo lo que le han criticado a Keylor Navas. Es una falta de respeto. La gente no tiene mucha memoria y no se acuerda de lo bueno, solo de algún error. Pero somos porteros y lo sabemos. No se puede hacer otra cosa”, afirmó Casilla.



Además, habló sobre los rumores de posibles fichajes para la portería del Real Madrid de cara a la próxima temporada y señaló que esa situación es normal en un club en el que hay que “convivir” con ese tipo de situaciones.

Kiko Casilla está ante su momento de obtener la titularidad

“No sé si es mi momento en el Madrid. Me fui del Espanyol con la edad perfecta para llegar a este club. Intento cada vez que juego hacerlo bien y que el entrenador cuando tenga que contar conmigo que esté tranquilo y creo que por ahora lo estoy consiguiendo”.



Por último, tuvo buenas palabras para Isco Alarcón, que jugó un buen partido tras marcar era segundo gol y completar acciones brillantes en ataque. Un Isco que es protagonista porque se habla mucho de su futuro y continuidad en el club blanco. Kiko Casilla quiere que siga en el Real Madrid: “Ya lo hizo con España, lo ha vuelto a hacer hoy. Es muy importante por esa magia diferente que tiene. Me gustaría que renovara”, concluyó.