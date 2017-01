Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha salido a la palestra para bloquear el que hubiera sido uno de los fichajes más ilusionantes del Real Madrid cara a la temporada 2016/2017: Philippe Coutinho.

“Nunca se nos ha pasado por la cabeza dejarle partir, es nuestro jugador y es la realidad. No hay otra idea, no ha cambiado nada”, reconoció el preparador alemán en la previa del partido de su equipo ante el Southampton en la Capital One al ser cuestionado por el futuro de su estrella. Con 34 goles y otras tantas asistencias decisivas, el genio carioca se ha erigido como el líder absoluto del cuadro Red después de las salidas de Luis Suárez y Steven Gerrard en los últimos años.

35 millones de euros, el valor de marcado de Coutinho

El talentoso mediapunta internacional con la selección absoluta de Brasil, cuyo futuro ha sido vinculado tanto al club merengue como al FC Barcelona, no se moverá en verano de la entidad de Anfield, donde aterrizó 2012 procedente del Espanyol previo paso por el Vasco de Gama e Inter de Milán. Ahora, convertido en una estrella a sus 24 primaveras, el Coutinho cuenta con mercado de 35 millones de euros, precio muy inferior al que se cifraría su hipotética venta.