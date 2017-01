El FC Barcelona no las tiene todas consigo y duda sobre la continuidad de Luis Enrique en el banquillo azulgrana la temporada que viene. El asturiano parece hastiado y cansado después de tres intensas temporadas al frente del equipo y, como ya ha dejado caer recientemente, valora tomarse un tiempo alejado del fútbol si decide no renovar por el Barça.

Según adelanta ‘Sportitalia’ , el club catalám ya está trabajando en la planificación de la temporada que viene y buscando soluciones por si Luis Enrique no sigue al frente del equipo. Después de sopesar muchas opciones, el técnico candidato a relevar al asturiano no es otro que Ronald Koeman, ex jugador azulgrana y actualmente entrenador del Everton FC.

Koeman sería el elegido si Luis Enrique decide no renovar

El autor del gol que dio la primera Copa de Europa al Barcelona en 1992 contra la Sampdoria es el número uno de los favoritos a sentarse en el banquillo del Camp Nou. La secretaría técnica del Barça valora su experiencia en los banquillos, su idea de juego y su conocimiento de la casa al formar parte de su historia.

‘Sportitalia’ informa que ya se han producido contactos entre el Barça y el técnico holandés para valorar la posibilidad de entrenar al equipo. Josep María Bartomeu va a intentar que Luis Enrique renueve, pero por si acaso las cosas se tuercen, quieren conocer la disposición de Ronald Koeman para hacerse cargo del equipo.