Toni Kroos y Marcelo se han enganchado en Twitter después del mensaje del centrocampista alemán en el que daba la bienvenida al nuevo año con el 1-7 de las banderas de Alemania y Brasil en referencia a la goleada en Maracaná.

pic.twitter.com/m8nE0yAwsP

Tras este mensaje, la felicitación de su compañero Marcelo fue bien distinta. En ella pedía respeto: “Feliz año a todos, mucha salud y respeto a los demás siempre”, escribió en su red social.

Al día siguiente el jugador del Real Madrid mandó un mensaje explicativo sobre su polémico tweet: “Fue un pequeña broma. Les deseo a todos un feliz año nuevo”, decía Kroos.

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!

— Toni Kroos (@ToniKroos) 1 de enero de 2017