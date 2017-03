MIGUEL NAVARRO| Toni Kroos ha designado como heredero natural a Julian Weigl. El centrocampista germano, en una entrevista con sus seguidores en Twitter, ha elegido como su relevo natural al talentoso centrocampista del Borussia de Dortmund. El Real Madrid ya ha preguntado al cuadro amarillo por el jugador y es uno de los grandes candidatos a reforzar la media del Madrid.



Julian Weigl es, a sus 21 años, el centrocampista más emergente del fútbol europeo. Titular indiscutible y timón del Borussia de Dortmund, el germano es la principal referencia en la medular de la Mannschaft junto a Toni Kroos.

@JuWeigl is going to be a world class player https://t.co/p3EHbKqkXj

— Toni Kroos (@ToniKroos) March 5, 2017